Homem usando tornozeleira eletrônica é preso após ser flagrado furtando padaria na Grande BH

Um homem que usava tornozeleira eletrônica foi preso após invadir e furtar uma padaria no bairro Jardim Casa Branca, em Betim, na Grande BH. Câmeras de segurança mostram o momento em que ele força a porta, engatinha até o caixa e pega produtos e dinheiro. Ele ficou no local por cerca de quatro minutos. Funcionárias relataram muito medo ao chegarem para trabalhar. O suspeito foi encontrado 30 minutos depois, com base nas informações de uma pessoa em situação de rua. Segundo a PM, ele já tinha passagens por furto e roubo, e confessou que usou parte do dinheiro para comprar drogas.



