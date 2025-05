Homens armados invadem casa e executam jovem na frente de família em Contagem (MG)

Dois homens armados invadiram uma casa no bairro Nacional, na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e assassinaram João Paulo, um jovem de 24 anos. Crime aconteceu na presença da mãe, das sobrinhas e da namorada da vítima. Os suspeitos usavam capacetes e, após o crime, jogaram o corpo de João Paulo ao chão. Vizinhos, que não quiseram se identificar, afirmaram que a família nunca teve problemas na comunidade. A motivação do crime é desconhecida, e a Polícia Civil investiga o caso.



