Idosa de 96 anos fica ferida ao tentar separar briga entre filhos na Grande BH

Uma idosa de 96 anos ficou ferida após tentar separar uma briga entre os filhos, de 55 e 57 anos, no bairro Fazenda Castro, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Segundo a Polícia Militar, os irmãos começaram a discutir e partiram para a agressão, usando uma faca e uma tesoura. Durante a confusão, a mãe tentou intervir e acabou atingida nos braços e nas pernas. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento e foi liberada no mesmo dia. Ainda conforme a polícia, os dois irmãos também tiveram ferimentos leves. O homem de 55 anos foi preso e encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.



