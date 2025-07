Idosa é agredida por funcionário após ser acusada de furto em sacolão em BH

Câmeras de segurança flagram momento em que uma idosa de 62 anos bateu a cabeça no chão e precisou ser levada ao hospital após ser agredida por um funcionário de um sacolão no bairro Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A vítima afirma que foi acusada injustamente de roubo ao tentar pagar por um abacaxi que havia separado e esquecido de incluir na compra anterior. Segundo a idosa, o funcionário insistiu que ela não havia pago e ainda a acusou de ter furtado um queijo.



Socorrida por uma funcionária do local, a idosa foi levada ao hospital, onde exames constataram um pequeno coágulo no cérebro. A vítima, que é hipertensa e diabética, se recupera em casa. Ela afirma que em momento algum foi pedido o cupom fiscal, e que tinha como comprovar o pagamento.



