Idosa é flagrada furtando loja colocando produtos por baixo do vestido pela segunda vez em BH

Uma idosa foi flagrada furtando uma loja de roupas no bairro Coração Eucarístico, na região Noroeste de Belo Horizonte. Imagens mostram a suspeita entrando no local e enquanto a vendedora estava no estoque, a idosa esconde roupas dentro de um casaco e leva as peças para o provador. Quando a funcionária retornou, a suspeita já estava com os itens escondidos debaixo da saia. A comerciante estima que o prejuízo tenha sido de cerca de R$ 1.600, com mais de 20 peças furtadas.



A mesma mulher foi flagrada furtando também uma outra loja na última terça-feira (3), dessa vez no bairro Palmeiras, região Oeste da capital mineira. Na ocasião, a idosa levou lâmpadas e caixas de veneno para ratos.



A Polícia Civil confirmou que os dois furtos estão sendo investigados, mas, até o momento, a idosa ainda não foi identificada.



