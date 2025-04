Idoso ‘curandeiro’ é preso suspeito de abuso sexual no interior de Minas

Um idoso de 78 anos foi preso na cidade de Extrema, a cerca de 480 km de Belo Horizonte, no interior do estado de Minas Gerais. O homem, tido como “curandeiro” e reconhecido por rituais espirituais, foi denunciado por duas mulheres por abuso sexual. A Polícia Civil investiga o caso e acredita que novas vítimas do suspeito ainda possam aparecer. Durante buscas no imóvel do acusado, a Polícia Militar apreendeu uma arma de cano longo.