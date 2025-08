Idoso de 80 anos é preso após matar o enteado a tiros dentro de casa na Grande BH

Um idoso de 80 anos foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (04), suspeito de matar o próprio enteado, de 56 anos, a tiros dentro de casa, no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou ao local exaltada e tentou entrar à força no imóvel, o que deu início a uma discussão acalorada com o padrasto.



Durante o desentendimento, o idoso pegou um revólver calibre 32 e atirou. O enteado foi socorrido, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. Ainda não há confirmação se o suspeito possuía autorização para manter o revólver em casa. Segundo os militares, a vítima estava embriagada e já tinha um histórico de conflitos e agressões com o padrasto. A mãe da vítima, de 90 anos, estava na casa no momento do crime e presenciou tudo.



