Idoso é agredido na porta de prédio onde mora durante tentativa de assalto em BH

Um idoso de 75 anos foi agredido por dois assaltantes ao entrar no prédio onde mora, no bairro Cidade Nova, na região Nordeste de Belo Horizonte. Os criminosos o puxaram pelo portão, rasgaram suas roupas e o arrastaram pelo chão, mas fugiram sem levar nada. A vítima foi abordada enquanto voltava da academia, por volta das 10h da manhã. Familiares do idoso acreditam que os ladrões tentavam roubar o celular do homem ou invadir o prédio.



Segundo vizinhos, não é o primeiro caso de violência na região. Duas irmãs do idoso já foram assaltadas na mesma portaria, e moradores relatam que os crimes se repetem no bairro.



