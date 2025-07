Idoso é condenado a 9 anos de prisão por estupro de vulnerável em Belo Horizonte

Um homem de 68 anos foi preso no bairro Nova Vista, na região Leste de Belo Horizonte, e condenado a 9 anos de prisão por abusar sexualmente de uma criança de 11 anos. Ele atraía a vítima e seu irmão mais velho para sua casa com brinquedos e videogames. O caso veio à tona quando a menina relatou os abusos ao irmão e à mãe. Em sua residência, foram encontrados vários brinquedos, indicando a possibilidade de outras vítimas. A Polícia Civil destaca a importância das denúncias para interromper ciclos de abuso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!