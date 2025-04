Idoso é preso suspeito de tentar pegar empréstimo de R$ 5.000 com documentos falsos em BH

Raimundo Carlos da Silva, de 70 anos, foi preso em Belo Horizonte após tentar obter um empréstimo utilizando documentos falsos. Ele conseguiu abrir uma conta bancária e realizar a solicitação no valor de R$ 5.000. Funcionários desconfiaram e acionaram a polícia. Com passagens desde 1973 e condenações por diversos crimes como homicídio e estelionato, ele não possuía residência fixa na cidade e estava vivendo em uma casa de acolhimento. A investigação prossegue para identificar outros envolvidos no esquema fraudulento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!