Imagens mostram casal de namoradas espancando mulher por vingança em Betim (MG)

No bairro Morado do Trevo, em Betim, na Grande BH, uma mulher de 37 anos foi agredida por um casal de namoradas. Após sair de um bar, a vítima conta ter sido foi cercada e espancada pelas suspeitas. A vítima relatou ter sido golpeada enquanto as mulheres acusavam-na de falar mal de sua família. A mulher precisou ser internada e teve fraturas no nariz e mandíbula. Após a agressão, a Polícia Militar chegou a prender as agressoras, que foram liberadas horas depois. A vítima expressou indignação com a liberação e teme pela segurança, pedindo justiça.



