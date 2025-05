Incêndio atinge escritório de hotel no Centro de Belo Horizonte

Um incêndio atingiu um hotel no Centro de Belo Horizonte durante a tarde desta sexta-feira (23). O fogo começou em uma área administrativa nos fundos do estabelecimento. Os bombeiros precisaram evacuar o prédio e os hóspedes foram retirados às pressas. Apesar das chamas altas, não houve feridos e os prejuízos foram mínimos. Uma loja vizinha também precisou ser evacuada devido à intensa fumaça. A suspeita é de que o problema tenha origem elétrica.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!