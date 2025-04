Incêndio atinge galpão de material reciclável em Igarapé (MG)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de material reciclável em Igarapé, na Grande BH, durante a madrugada desta quarta-feira (30). O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizaram cerca de 30 mil litros de água para controlar as chamas. A Defesa Civil isolou a área após o atendimento. Sete militares participaram da operação usando duas viaturas e um caminhão pipa. O galpão estava fechado no momento do incidente, funcionando como um depósito, e não havia feridos. O proprietário aluga o local, mas o inquilino já não operava no espaço.



