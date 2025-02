Incêndio de grandes proporções atinge galpão de recicláveis em Betim (MG)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de recicláveis no bairro Citrolândia, em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (17). As chamas chegaram a atingir cerca de 15 metros de altura. A fumaça preta chamou a atenção dos motoristas que passavam pela rodovia Fernão Dias, em Contagem, também na região metropolitana.



Ainda não se sabe a causa do fogo, mas os bombeiros gastaram aproximadamente 20 litros de água para controlar as chamas. A Defesa Civil de Betim também esteve no local para avaliar os danos do imóvel. Ninguém ficou ferido.



