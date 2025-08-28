Incêndio destrói borracharia em BH e polícia investiga motivação criminosa

Um incêndio de grandes proporções destruiu totalmente um galpão onde funcionava uma borracharia no bairro Jardim América, na região Oeste de Belo Horizonte. O fogo começou em um terreno baldio ao lado do imóvel e se espalhou rapidamente, atingindo a estrutura desativada que continha material altamente inflamável.



Segundo vizinhos, o incêndio pode ter sido criminoso. “Temos suspeitos porque o pessoal estava fazendo uma limpeza do lote e alguém colocou fogo. Não sabemos quem”, relatou um morador. Outro vizinho disse que a fumaça preta e densa invadiu seu apartamento durante a madrugada, e ele precisou abrir janelas para se proteger.



O Corpo de Bombeiros mobilizou oito viaturas e 26 militares para controlar as chamas, que foram combatidas por várias horas, tanto dentro do galpão quanto na mata do terreno ao lado. A BHTrans precisou interditar a rua para controle do trânsito e segurança da área.



