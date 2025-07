Investigação cumpre mandados de busca em casa onde professora morta e filho suspeito moravam em BH

Investigadores da Polícia Civil estiveram na tarde desta sexta-feira (25) no apartamento onde a professora assassinada pelo próprio filho e o suspeito moravam, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. No local, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, e os agentes recolheram equipamentos eletrônicos, como computadores e celulares, que pertenciam à vítima.



A perícia também vai realizar teste de luminol no imóvel, com o objetivo de identificar vestígios de sangue que possam ter sido limpos. A casa segue sendo tratada como cena do crime, e novas diligências estão previstas.



