Investigação não encontra indícios de que diarista tenha sido estuprada por policial em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito que apurava a denúncia de uma diarista contra um policial militar. As delegadas responsáveis pelo caso afirmam que o conjunto probatório não foi suficiente. Mas, reforçam que o resultado da investigação não significa que a jovem tenha mentido.



Segundo a mulher, ela foi estuprada pelo militar enquanto limpava o banheiro de uma loja do suspeito. Na época, o militar negou o crime e agora, após 40 dias, as investigações não comprovam o abuso sexual. O caso segue para o Ministério Público.