Jovem ameaça matar própria mãe por causa de lentidão na internet em BH

Um jovem de 20 anos é suspeito de agredir e ameaçar de morte a própria mãe, de 40, por causa da lentidão da internet na casa onde vivem, em Belo Horizonte. Irritado, ele teria iniciado uma discussão, apontado uma arma para a vítima, dado coronhadas e empurrado a mulher no chão. As agressões só pararam quando o companheiro da mulher chegou e interveio na briga. Antes de fugir, o rapaz ameaçou voltar para matá-los caso ela chamasse a polícia. A vítima foi socorrida e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leste com um corte na cabeça. Ela revelou que já sofria agressões do filho, mas nunca havia denunciado por medo. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.



