Jovem e comparsa são presos em esquema de "boa noite Cinderela" na Grande BH

Uma mulher, de 26 anos, e seu comparsa, de 30, foram presos em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, acusados de aplicar o golpe conhecido como "boa noite cinderela". O esquema envolvia seduzir homens sozinhos, dopá-los com bebidas misturadas a medicamentos e subtrair seus bens. Vítimas eram geralmente homens de meia idade ou idosos com boa condição financeira. Em um dos casos, um idoso de 75 anos morreu após ingerir a substância. A dupla usava os bens roubados para bancar uma vida de luxo. Eles permanecem presos sob a acusação de latrocínio, enquanto a investigação está em andamento.



