Jovem que morreu durante abordagem policial em MG foi vítima de asfixia, aponta laudo

A jovem que morreu durante uma abordagem policial em Governador Valadares, a cerca de 315 quilômetros de Belo Horizonte, foi vítima de asfixia. A informação foi confirmada em um laudo do IML (Instituto Médico-Legal). O caso aconteceu em novembro de 2024.



Segundo testemunhas, a vítima queria defender o irmão menor de idade, diagnosticado com autismo, tdah e hiperatividade. A polícia estaria no prédio onde Thainara morava em busca de um criminoso.



As câmeras das fardas dos militares registraram parte da confusão. A gravação obtida com exclusividade pelo jornalismo da RECORD MINAS mostra os moradores tentando impedir que algo pior acontecesse.



Dois meses depois do episódio, o laudo do IML aponta que a causa da morte foi asfixia causada por constrição cervical. A investigação sobre a morte da jovem ainda não foi concluída e a família pede por justiça.



A Polícia Militar informou que tem acompanhado e colaborado com as investigações. A instituição informa, ainda, que foi instaurado um inquérito para apurar o fato. O procedimento de apuração encontra-se em andamento, seguindo o devido processo legal.