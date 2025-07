Jovem tenta impedir roubo e é arrastado por carro em movimento em Belo Horizonte

Uma tentativa de roubo terminou com três criminosos presos e um jovem ferido, nesta quarta-feira (30), no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. Um jovem, de 25 anos, percebeu que o carro da família estava sendo levado por assaltantes e tentou impedir a ação. Ele se pendurou na porta do veículo e acabou sendo arrastado por alguns metros. Apesar das imagens impressionantes registradas por moradores, o jovem teve apenas escoriações e passa bem. A Polícia Militar prendeu três suspeitos envolvidos no crime. Um carro usado como apoio também foi apreendido, além de simulacros de arma de fogo. Antes de serem capturados, os criminosos abandonaram o carro roubado, que foi recuperado. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!