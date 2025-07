Jovem vem para BH em busca de trabalho e desaparece após relatar assalto e situação de rua

Alex Maciel da Silva Júnior, de 25 anos, morador de Maringá (PR), desapareceu em Belo Horizonte após relatar à família que havia sido assaltado e estava em situação de rua. Ele veio à capital mineira em maio para trabalhar em uma empresa de food trucks e deveria ter voltado para casa no último sábado (12). A última vez que foi visto foi na rua Itapecerica, no bairro Lagoinha, na região Centro-sul da capital mineira. Um homem chamado Lucas, que faz trabalho social, entrou em contato com a família e enviou uma foto de Alex. Desde então, não houve mais notícias. A Polícia Civil de Minas diz que não há registro do caso no sistema estadual, mas que já contata as autoridades do Paraná para localizar o jovem.



