Julgamento de mulher acusada de matar companheiro envenenado é adiado para ano que vem

A família do homem que foi morto envenenado pela companheira em fevereiro de 2023 está revoltada. O julgamento da mulher acusada do crime estava marcado para a última terça-feira (19) em Betim, na Grande BH. Ele foi adiado para o ano que vem porque, de acordo com o Tribunal de Justiça, os três advogados de defesa da ré abandonaram o caso durante o júri popular. Veja a matéria completa no vídeo acima.