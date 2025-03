Justiça de Goiás determina soltura de médica que raptou bebê recém-nascida em Minas

Foi solta pela Justiça de Goiás a neurologista, Claudia Soares Alves, que se passou por pediatra, e raptou uma recém-nascida da maternidade do hospital de clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. A mulher estava presa há 8 meses, em Orizona, no estado de Goiás e de acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a mulher foi liberada por decisão que tramita em segredo de justiça.