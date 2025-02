Justiça nega pedido de liberdade de médico acusado de estuprar nove em Itabira (MG)

A Justiça mineira negou, nesta quinta-feira (6), o pedido de liberdade de Danilo Costa, médico mastologista preso suspeito de violentar sexualmente ao menos nove mulheres em Itabira, a 100 km de Belo Horizonte. A Polícia Civil acredita que o homem comete crimes de estupro e importunação sexual com pacientes e funcionárias do hospital onde trabalha há pelo menos 10 anos.



Além de Itabira, o médico atendia nas cidades mineiras de João Monlevade e Guanhães. Pacientes de outras cidades também vinham de longe para consultar com o especialista. A polícia investiga a possibilidade de muitas outras vítimas.