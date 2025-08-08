Ladrão furta bicicleta de atleta de 13 anos em condomínio de Lagoa Santa (MG)

Um homem furtou a bicicleta de uma adolescente de 13 anos, atleta de canoagem, dentro de um condomínio no bairro Sobradinho, em Lagoa Santa, na Grande BH. Câmeras de segurança mostram o suspeito, de boné e mochila, andando com tranquilidade pelo prédio. Ele entrou na garagem, percebeu que uma das rodas estava presa com cadeado, mas levou o veículo mesmo assim, usando apenas a outra roda. Moradores acreditam que ele conhecia o local. O boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil investiga.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!