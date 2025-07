Ladrão invade casa, come queijo, furta televisão e sai com sinal de "joinha" em BH

Um morador do bairro Nova Cintra, na região Oeste de Belo Horizonte, levou um susto ao ser avisado por vizinhos de que sua casa havia sido arrombada. O crime aconteceu em plena luz do dia. Imagens mostram o invasor entrando com facilidade, furtando uma assistente virtual e depois voltando para levar uma TV enrolada em um lençol. Antes de fugir, o homem ainda abriu a geladeira, comeu queijo, tomou leite e bagunçou todas as roupas da vítima. Ao sair, fez um sinal de “joinha” para os vizinhos da vítima. O morador reforçou a porta com dois cadeados, temendo que o criminoso volte.



