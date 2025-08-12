‘Machuca muito saber que não vou ver mais meu pai’, diz filha de gari morto por empresário em BH

Em entrevista exclusiva à RECORD MINAS, a mãe, filha e esposa de Laudemir de Souza Fernandes lamentam a morte do homem. O gari foi assassinado após ser baleado enquanto trabalhava no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (11). O suspeito, Renê da Silva Nogueira Júnior, empresário e marido de uma delegada mineira, negou o envolvimento no crime. Apesar do depoimento, o homem segue detido e pode responder por homicídio qualificado e ameaça.



“É muito difícil, muito difícil. Ele foi um covarde. Matou meu filho, tirou a vida dele”, desabafa emocionada Dona Irani, mãe do gari. Ela reforça o desejo de justiça: “Eu não desejo mal para ele, nem para a família dele, mas que ele pague o que fez”



A companheira de Laudemir, Liliane, lembra que a vítima nunca foi de confusão. “Ele sempre apaziguava, tentava levar na conversa, era uma pessoa bem passiva”. A esposa do gari conta ainda o quanto o homem gostava do seu trabalho. “Ele fazia com muito amor, com muita dedicação. De domingo a domingo, com a mesma alegria, chovesse ou fizesse frio, ele estava lá.”



A filha do gari, Nicole, de apenas 15 anos, revela o impacto da tragédia. “Machuca muito, saber que não vou ver mais meu pai.” A adolescente recorda do carinho da figura do pai. “Ele era muito carinhoso, cuidava bem de mim.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!