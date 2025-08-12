Logo R7.com
Cidade Alerta MG

‘Machuca muito saber que não vou ver mais meu pai’, diz filha de gari morto por empresário em BH

Laudemir de Souza Fernandes foi baleado enquanto trabalhava; suspeito é marido de delegada mineira e negou envolvimento no crime

Cidade Alerta|Do R7

Em entrevista exclusiva à RECORD MINAS, a mãe, filha e esposa de Laudemir de Souza Fernandes lamentam a morte do homem. O gari foi assassinado após ser baleado enquanto trabalhava no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (11). O suspeito, Renê da Silva Nogueira Júnior, empresário e marido de uma delegada mineira, negou o envolvimento no crime. Apesar do depoimento, o homem segue detido e pode responder por homicídio qualificado e ameaça.

“É muito difícil, muito difícil. Ele foi um covarde. Matou meu filho, tirou a vida dele”, desabafa emocionada Dona Irani, mãe do gari. Ela reforça o desejo de justiça: “Eu não desejo mal para ele, nem para a família dele, mas que ele pague o que fez”

A companheira de Laudemir, Liliane, lembra que a vítima nunca foi de confusão. “Ele sempre apaziguava, tentava levar na conversa, era uma pessoa bem passiva”. A esposa do gari conta ainda o quanto o homem gostava do seu trabalho. “Ele fazia com muito amor, com muita dedicação. De domingo a domingo, com a mesma alegria, chovesse ou fizesse frio, ele estava lá.”

A filha do gari, Nicole, de apenas 15 anos, revela o impacto da tragédia. “Machuca muito, saber que não vou ver mais meu pai.” A adolescente recorda do carinho da figura do pai. “Ele era muito carinhoso, cuidava bem de mim.

  • Gari
  • Homicídio
  • Justiça
  • PlayPlus

