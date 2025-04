Marido é suspeito de assassinar companheira a chicotadas por ciúme na frente de filho em MG

Um homem é suspeito de assassinar sua companheira na zona rural da cidade de Senhora dos Remédios, a cerca de 180 km de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar,Júlia Graciela da Cruz, de 43 anos, teria sido agredida com um chicote. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o hospital regional da cidade de Barbacena, mas morreu pouco tempo depois.



Em áudios supostamente enviados à conhecidos da família, o homem teria confessado ter planejado o crime. Depois de receber o áudio, um casal de amigos foi até a residência do casal e encontraram o filho deles, de apenas sete anos, do lado de fora. O menino pedia por ajuda.



O suspeito, Osvaldo Marcolino da Silva, de 50 anos, também foi encontrado morto no local do crime. As investigações suspeitam que o homem tenha tirado a própria vida depois de matar a companheira Segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por ciúmes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!