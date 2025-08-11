Matou e foi treinar: empresário é detido suspeito de matar gari em briga de trânsito em BH

Um empresário foi preso nesta segunda-feira (11) suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, durante uma briga de trânsito em Belo Horizonte. O crime ocorreu enquanto a vítima trabalhava. Segundo a polícia, após o homicídio, o suspeito, identificado como Renê da Silva Nogueira Júnior, foi direto para a academia, onde foi localizado e detido horas depois. O homem é marido de uma delegada mineira e a arma do crime pertencia a mulher.



Imagens mostram o momento em que o suspeito é retirado do local pelos policiais, vestindo roupas de treino e cobrindo o rosto. O caso teria começado com uma discussão entre a motorista do veículo de coleta de lixo e o suspeito. Ao tentar intervir na briga, o gari foi atingido na costela. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.



Renê foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia ainda vai ouvir as testemunhas envolvidas no caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!