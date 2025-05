Médica de São Paulo tem correntinha roubada com violência no Centro de BH

Câmeras de circuito de segurança flagraram o momento em que uma médica de São Paulo teve a correntinha roubada enquanto almoçava em um restaurante na avenida João Pinheiro, no Centro de Belo Horizonte. Nas imagens é possível ver um suspeito se aproximando rapidamente, arrancando o objeto do pescoço da vítima e fugiu com um comparsa. O comerciante local comentou sobre o aumento da violência na área. As polícias civil e militar estão investigando o grupo conhecido como "Gangue da Correntinha", que continua a atuar na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!