Médico flagrado por vizinhos agredindo cadela é indiciado por maus-tratos em Contagem (MG)

Um médico, de 70 anos, flagrado por vizinhos espancando uma cadela em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, está sendo indiciado por maus-tratos.



Inicialmente, a Guarda Municipal recebeu denúncias e encontrou a cadela com filhotes mortos na casa do suspeito. Na época, o homem foi encaminhado à delegacia mas foi ouvido e liberado.



Após o avanço das investigações, exames indicaram traumatismo craniano como causa da morte da cadela e apesar das negativas iniciais do médico, o laudo pericial refutou sua versão, evidenciando o crime. O homem responderá em liberdade, já que não possui antecedentes criminais significativos.



