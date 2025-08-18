“Meu amor. Bom dia”, diz gari à esposa antes de ser morto enquanto trabalhava em BH

A reportagem teve acesso à última mensagem de Laudemir à sua esposa poucas horas antes de ser baleado enquanto trabalhava, em Belo Horizonte, na última segunda-feira (11). “Meu amor. Bom dia”, diz o gari em uma mensagem de voz.



O principal suspeito do crime, Renê da Silva Jr., de 47 anos, permanece preso. A Polícia Civil aguarda a quebra do sigilo telefônico e informações do GPS do veículo dirigido por ele para completar o inquérito. Renê é ex-diretor de uma empresa de alimentos em Betim, na Grande BH, e marido de Ana Paula Balbino, delegada da Polícia Civil.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!