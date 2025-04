Moradores denunciam insegurança e sequência de furtos em São José da Lapa (MG)

Moradores denunciam aumento de casas arrombadas e furtadas em algumas ruas de São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vizinhança desconfia que o suspeito seja o mesmo na maioria dos casos. Além do prejuízo com os objetos furtados, os moradores têm que arcar com os custos dos imóveis que acabam danificados após as invasões.