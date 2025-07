Motociclista atropela criança na faixa de pedestres e é agredida pelo pai da vítima em MG

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma motociclista de 22 anos atropelou uma criança enquanto ela atravessava a faixa de pedestres com o pai e outra irmã menor no colo, em Itabira, a cerca de 100km de Belo Horizonte. Após o acidente, o homem parte para cima da motociclista e a ataca com diversos socos. A criança atingida se levanta, sem sinais de ferimentos graves. A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do atropelamento. Em relação à agressão cometida pelo pai da criança contra a motociclista, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o caso será encaminhado à Justiça.



