Motociclista com sinais de embriaguez perde o controle da direção e invade loja, em BH

Câmeras de segurança registraram o momento em que um motociclista perde o controle do veículo e invade a vitrine de uma loja no bairro Buritis, na região oeste de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, o homem estava com sinais de embriaguez. Após o incidente, ele subiu na moto e fugiu do local. De acordo com a polícia, o homem trabalha em um comércio da região. Veja a matéria completa no vídeo acima.