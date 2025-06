Motociclista é arrastada por carro ao fazer conversão proibida na Praça Sete, em BH

Uma motociclista de 28 anos ficou ferida ao fazer uma conversão proibida na Praça Sete, no Hipercentro de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (28). A vítima seguia pela Avenida Afonso Pena quando virou à esquerda e foi atingida por um carro, sendo arrastada. A mulher sofreu fratura na perna e foi levada ao Hospital João 23. Apesar da sinalização clara, motoristas continuam cometendo a infração no cruzamento, onde seis foram flagrados durante uma mesma manhã.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!