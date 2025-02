Motociclista morre ao bater em poste durante manobra do “grau” em Sarzedo (MG)

Um motociclista morreu ao bater em um poste na MG-040, em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmeras de segurança de um dos comércios do local registraram o momento em que o piloto fez uma manobra conhecida como "grau" e logo em seguida perdeu o controle da moto. O jovem, de 24 anos, bateu em um poste e morreu ainda no local.



Junto com o corpo do motociclista a polícia encontrou uma arma de fogo. O jovem já tinha passagens por outras infrações de trânsito.