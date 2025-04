Motorista atropela homem em situação de rua duas vezes em MG e foge

Um homem em situação de rua, de 46 anos, foi vítima de um atropelamento proposital quando um motorista jogou o carro sobre ele, recuou o veículo e o atingiu novamente. Após o ataque, o motorista ainda incendiou um imóvel abandonado onde a vítima costumava dormir, e moradores locais relataram terem sido ameaçados para não denunciarem o ocorrido. A vítima foi socorrida por bombeiros e está internada com fratura exposta na perna. O motorista, identificado pelas câmeras, ainda não foi preso. O caso aconteceu na cidade de Uberlândia, a cerca de 540 km de Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro.



Segundo a Polícia Militar, o crime teria sido motivado após a vítima ter tentado separar uma briga em um bar. O motorista, suspeito, seria um dos envolvidos na confusão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!