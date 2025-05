Motorista avança 'pare', provoca acidente, invade casa e foge em Belo Horizonte

Imagens de câmera de segurança flagraram um acidente impressionante no bairro Nova Suíça, na região Oeste de Belo Horizonte. Um carro avançou a sinalização de “pare” em um cruzamento e atingiu outro veículo, que perdeu o controle e invadiu uma casa.



A motorista, Cristiane, voltava do dentista com a mãe quando foi surpreendida. Ambas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital João XXIII. O impacto destruiu parte da parede da residência e causou grande susto.



O motorista que desrespeitou a sinalização fugiu sem prestar socorro. Segundo as vítimas, o veículo pertence a uma locadora. A ocorrência foi registrada e o caso será investigado pela Polícia Civil.



