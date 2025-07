Motorista de aplicativo é atacado durante corrida e mantido refém por casal em Minas

Um motorista de aplicativo de 65 anos foi sequestrado durante uma corrida em Itajubá, a cerca de 450 km de Belo Horizonte, no Sul de Minas, e resgatado horas depois pela Polícia Militar. Durante a corrida, o motorista foi rendido com um golpe de “gravata” e mantido no chão do carro sob ameaças e agressões.



A polícia recebeu denúncias e localizou o veículo com a vítima ainda no interior. Um casal, de 23 e 24 anos, foi preso em flagrante. Um terceiro envolvido, de 33 anos, fugiu antes da abordagem, mas já foi identificado. Durante a condução à delegacia, um dos suspeitos tentou tirar a própria vida, mas foi contido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!