Motorista de carreta morre em acidente na rodovia MG-424 em Pedro Leopoldo (MG)

Um motorista de uma carreta bitrem morreu em um acidente na rodovia MG-424 em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo tombou ao perder o controle na curva da alça de acesso, colidindo com a rotatória. Bombeiros retiraram o corpo das ferragens, e a Polícia Civil investiga se falha mecânica, mal súbito ou outra causa provocou o acidente. A baixa movimentação no feriado evitou mais vítimas.



