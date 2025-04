Motorista morre e outro fica ferido em batida entre carro e caminhão-tanque em MG

Um motorista morreu e outro ficou ferido em um acidente na BR-135 em Corinto, a cerca de 215 km de Belo Horizonte. Um carro bateu de frente com um caminhão tanque, que caiu em uma ribanceira de mais de três metros e pegou fogo. O caminhoneiro, de 52 anos, foi levado socorrido com ferimentos no tórax, braços, bacia e pernas, mas passa bem após exames. O condutor do veículo morreu ainda no local.