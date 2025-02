Motorista passa mal no volante e causa acidente com outros dois veículos na Via 240, em BH

Um jovem de 23 anos passou mal enquanto dirigia e atravessou a Via 240, na altura do bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte, durante a tarde desta segunda-feira (20). No episódio, o motorista atingiu outros dois veículos e as vítimas precisaram ser socorridas. Além deste acidente, moradores da região afirmam que o local também foi palco de um outro acidente algumas horas antes.