Motorista tenta subir rua íngreme mas perde controle de carro e capota em Belo Horizonte

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um carro capota ao tentar subir uma rua íngreme no bairro Santo Antônio, na região Centro-sul de Belo Horizonte. O veículo perdeu o controle e colidiu com o portão de uma residência. Segundo testemunhas, o veículo perdeu as forças e começou a patinar. Moradores afirmam que acidentes como esse são frequentes no local, caracterizado por ladeiras íngremes e trechos de difícil subida. A BHTrans informou que a rua está devidamente sinalizada, incluindo alertas sobre aclive e declive, e há restrição para veículos de carga. Apesar do susto, ninguém se feriu no acidente.



