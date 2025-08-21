Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta MG

Motorista tenta subir rua íngreme mas perde controle de carro e capota em Belo Horizonte

Moradores relatam que acidentes do tipo são frequentes na região e cobram sinalização da BHTrans

Cidade Alerta|Do R7

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um carro capota ao tentar subir uma rua íngreme no bairro Santo Antônio, na região Centro-sul de Belo Horizonte. O veículo perdeu o controle e colidiu com o portão de uma residência. Segundo testemunhas, o veículo perdeu as forças e começou a patinar. Moradores afirmam que acidentes como esse são frequentes no local, caracterizado por ladeiras íngremes e trechos de difícil subida. A BHTrans informou que a rua está devidamente sinalizada, incluindo alertas sobre aclive e declive, e há restrição para veículos de carga. Apesar do susto, ninguém se feriu no acidente.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belo
  • Belo Horizonte
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Sul
  • Tráfego

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.