Mulher atropelada por ônibus no centro de BH segue na UTI e família procura por documentos perdidos

A mulher atropelada por um ônibus no centro de Belo Horizonte nesta segunda-feira (16) segue internada em estado grave no Hospital João 23. Daniela de Oliveira Scarini, de 43 anos, sofreu múltiplas lesões: quebrou uma costela, perdeu o baço, está com um coágulo no cérebro e teve uma perna ferida.



A bolsa da vítima, com documentos e celular, desapareceu após o acidente. Sem identificação, a família enfrentou dificuldades até localizar Daniela. O atropelamento ocorreu no cruzamento da avenida Augusto de Lima com a rua da Bahia. O motorista alegou que foi fechado por um carro e acabou subindo na calçada. A família pede ajuda para localizar a bolsa e diz que acionará a empresa de ônibus judicialmente.



