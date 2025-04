Mulher busca informações de filha que desapareceu após testemunhar chacina em Minas

Uma mãe busca informações da filha que desapareceu depois de testemunhar uma chacina em Timóteo, a cerca de 200 km de Belo Horizonte. O crime aconteceu há cerca de um mês e na época três homens morreram. Elen Cristina Ribeiro Silva, de 23 anos, estava recebendo ameaças de morte desde o dia do crime. A última vez que a vítima deu notícias foi no dia 24 de março.



Após o crime, quatro suspeitos foram presos. Com eles, a polícia encontrou armas e drogas. Elen também chegou a ser detida pelos assassinatos, mas foi ouvida e depois liberada. A mãe da jovem acredita que a filha foi assassinada como queima de arquivo. A Polícia Civil investiga o caso.