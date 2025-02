Mulher é agredida por ex-companheiro dentro de rodoviária no interior de MG

Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro dentro da rodoviária de Monte Santo de Minas, no sul do estado, a 430 km de Belo Horizonte. Câmeras de segurança do local registraram a ação do suspeito. A vítima conta que vivia um relacionamento conturbado com o homem e que esta não é a primeira agressão desde que decidiu pelo término.