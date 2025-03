Mulher é assassinada dentro de apartamento no bairro Bonfim, em BH

Uma mulher de 36 anos foi assassinada dentro do apartamento onde ela morava, no bairro Bonfim, na região noroeste de Belo Horizonte. O suspeito do crime, segundo a polícia, é o namorado dela, um homem de 35 anos. Ele foi preso no fim da tarde desta segunda-feira (24), cerca de seis horas após o corpo ser encontrado dentro do imóvel.



De acordo com a PM (Polícia Militar), Shirley Vila Nova Caldeira Diniz e Arthur Godinho de Esteves Zebral tinham um relacionamento há cerca de três anos. Vizinhos contaram que as brigas eram constantes entre o casal. Segundo a corporação, a vítima tinha medida protetiva contra o investigado.



Zebral foi encontrado na casa da mãe dele, na cidade de Nova Lima, na Grande BH. Ao ser preso, ele confessou o crime e disse que agiu motivado por raiva após, suspostamente, descobrir que a companheira trabalhava como garota de programa. Os investigadores apuram o que causou a morte, mas o corpo de Shirley estava com perfurações de objeto cortante.



Ainda segundo a PM, Zebral já tem outras passagens pela polícia. Dentre elas, por tráfico, ameaça e violência contra uma ex-companheira.



A Polícia Civil investiga o caso.