Mulher é flagrada por câmeras furtando loja de roupas de luxo em Belo Horizonte

Uma mulher foi flagrada pelas câmeras de segurança furtando peças em uma loja de alto padrão no bairro Lourdes, na região Centro-sul de Belo Horizonte. A suspeita entrou no local disfarçada de cliente e escondeu as roupas no casaco, utilizando um ponto cego na loja. Além desse incidente, a loja já havia sido alvo de outro crime recente. Em ambos os casos, boletins de ocorrência foram registrados e a Polícia Civil está investigando. A sensação de impunidade preocupa os funcionários, que esperam que a criminosa seja identificada e responsabilizada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!